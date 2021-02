En un video Sherlyn se conmovió por el inicio de la vacunación en personas mayores y detalló que en general se ha hecho bien las cosas.

Sherlyn no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la situación que se vive por el Covid-19. En un video mostró su entusiasmo luego de que se inició la jornada de vacunación en adultos mayores.

Tras haberse convertido en madre en plena pandemia, la actriz regresó a las telenovelas. Sin embargo señaló que se encontraba sentimental al ver como las personas recibían la vacuna contra el coronavirus.

Sherlyn llora ante la llegada de las vacunas para los adultos mayores

En sus Instagram Stories, Sherlyn compartió un video en el que se mostró muy vulnerable al ver como las personas mayores empiezan a recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Ando muy sentimental. Estoy ahora viendo las noticias de las personas que ya se están vacunando y no puedo evitar sentir muchísima emoción y gratitud” Sherlyn

La actriz puntualizó que el 2020 ha sido un año muy complicado para todas las personas, pero poco a poco se ve una mayor esperanza.

“Fue un año bien difícil para todos, quiero facilitarlos porque a pesar de que el manejo ha sido terrible, creo que en general lo hemos hecho muy bien” Sherlyn

Sherlyn reconoció que hubo personas que no han seguido las recomendaciones brindadas por las autoridades de salud para evitar contagios de Covid-19.

“Hemos sido responsables, cuidadosos, no todos, evidentemente. No se me olvidan los que andaban en los antros y en sus fiestas estúpidas para contagiarse todos. La gente que salía y se ponía mal el cubrebocas y no se cubría la nariz” Sherlyn

En su video la famosa detalló que pese a todo considera que los mexicanos han hecho un buen trabajo. También habló sobre la situación de los niños y lo difícil que es para ellos esta situación.

“Quisiera abrazar a todos los niños de nuestro país, si nosotros como adultos no estamos preparados para vivir esto, los niños que han tenido que estar encerrados, aislados sin poder salir a jugar, convivir” Sherlyn

Sherlyn también puntualizó que el Covid-19 ha cambiado a las personas ya que lamentablemente ahora es recordatorio de alguna muerte.

“Me duele mucho no solamente en el país sino s nivel mundial que la palabra Covid-19 ha estado en nuestro vocabulario tantas veces que tiene una vibración tan baja y que cada vez que pensamos en esa palabra, pensamos en miedo, en enfermedad, en alguien que ha fallecido” Sherlyn

Por último la actriz puntualizó que la vacuna contra el Covid-19 es la luz a final del túnel y aseguró que pronto se podrá salir de esta situación.