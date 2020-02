"Dios es el papá de mi hijo", dice Sherlyn

Sherlyn se encuentra en su sexta semana de embarazo. El primer hijo de la conductora de televisión estará naciendo entre mayo y junio.

Cansada de que le pregunten sobre el padre de su hijo, Sherlyn reveló finalmente su identidad, bueno... mas o menos. Mediante su cuenta de Instagram, y con la finalidad de acercarse a sus seguidores, la también conductora organizó una dinámica de preguntas y respuestas, fue así como comenzó hablando de la maternidad y paternidad.

“Se me ha pasado rápido el embarazo, cuando estás disfrutando algo se pasa más rápido”, dijo a la par que reveló que su ginecóloga le aseguró que su bebé ya pesa un kilo.

Asimismo pidió que no se refieran al nacimiento de su primer bebé como “aliviar” puesto que no está enferma, el término está mal aplicado. Y sin más, respondiendo a la pregunta sobre la identidad del padre, Sherlyn dijo:

“Dios es el papá de mi hijo. Vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podría tener un mejor papá” Sherlyn. Actriz y conductora de televisión

Sherlyn @sherlyny

Indicó que en su momento le revelará al pequeño, quién aún no tiene nombre, cómo es que fue concebido: “Yo creo que la verdad es el camino más corto. Tratar a los niños como si no entendieran es faltarle al respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesta: 'Te elegí, moría por tenerte, con encontraba a la persona...”

Finalmente aseguró que no le importan las críticas a su persona por lo que no desperdiciará un minuto de su embarazo para ponerse a responder a cada uno de sus detractores y mucho menos para aclarar cosas que no valen la pena, esto en referencia al último escándalo en el que se vio envuelta.

Como te informamos, hace unos días Jorge Clarividente acusó a Shelyn de haberlo mandado a golpear para evitar que revelara la identidad del padre de su bebé. Información que el brujo asegura conocer.