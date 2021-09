Tras 2 semanas en aislamiento, Sharis Cid da negativo a Covid-19

A principios de septiembre, Sharid Cid informó que había dado positivo a la prueba de Covid-19. Desde ese momento la actriz se mantuvo en aislamiento para evitar más contagios.

En sus Instagram Stories, la artista compartió que, tras dos semanas de mantenerse alejada de las personas, había dado negativo a su último test.

A través de unos videos la famosa mostró cómo se realizó su prueba de coronavirus y aunque mostró la molestia que sentía cuando el personal de la salud le introdujo un hisopo en su nariz, al final valió la pena ya que dio negativo.

Sharid Cid señaló que ella afortunadamente tuvo síntomas leves, por lo que no existieron fuertes complicaciones en su estado de salud. La actriz fue la tercera persona en su familia que dio positivo al Covid-19, pues su hija Kristal y su esposo Brandon Peniche se mantuvieron aislados por un mes.

El pasado 5 de septiembre la actriz tuvo que festejar su cumpleaños número 48 en aislamiento. En su cuenta de Instagram la famosa se mostró con dos globos, uno con el cuatro y el otro con el 8.

También compartió el pastel con la que festejo ese día especial. En otro post Sharid Cid publicó un video en donde se muestra con su nieta Alessia. En su mensaje se mostró muy positiva y aseguró que ya se encontraba lista para lo que venía.

“Covicumpleaños. Hoy termino un ciclo en mi vida y comienzo uno nuevo. Doy gracias a Dios y a la vida por todas las bendiciones que me ha dado, doy gracias por las cosas no buenas porque de ellas he aprendido y las he superado, doy gracias por mi familia, mi hija, mis nietos, mi trabajo y sobre todo estar bien. Agárrense 48 años ya y voy con todo”

Sharid Cid