Shakira busca quién le enseñe a cocinar

A Shakira le nació el deseo por cocinar luego de recibir un espectacular regalo de una actriz con fama internacional.

Estar en familia es algo que Shakira disfruta muchísimo al punto que ya está pensando en una nueva forma para consentirlos, en esta ocasión planea hacerlo desde el estómago para parar al corazón, es decir, mediante la comida.

Así es, la cantante colombiana seguirá haciendo un lado los micrófonos para ponerse a cocinar aunque antes debe encontrar quien le enseñe. Cabe señalar que la curiosidad por meterse al mundo de la gastronomía nació luego de que Gwyneth Paltrow le regalara una linda batería de cocina.

“Dios mío. Gracias Gwyneth por los utensilios de cocina más lindos que he tenido. Una vez que te conviertes en cerámica no tóxica y rosa ¡nunca regresas!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram donde confesó no saber cocinar por lo que desea aprender, así como publicó las imágenes de su espectacular regalo.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Tan lindas”, “Son adorables”, “Y qué voy hacer con mi despiste selectivo y mi sueño frutado de aprender a cocinar”, “¿Entonces cuando dijste que perdiste la fobia de aprender a cocinar era mentira?”, “Yo te enseño a cocinar”, “Eres un encanto”, “Qué linda idea, hasta puede surgir música nueva”, “Y para ser franco nadie piensa en ti como lo hago yo, ni siquiera Gerard”, le comentan algunos de sus fans.

Por otro lado, recientemente la artista y empresaria reveló a sus fans su gusto por la patineta, hobbit que mantenía oculto pues solo sus verdaderos fans sabían. La intérprete y experta en mover las caderas decidió evidenciarlo publicando una foto de sí misma luciendo como una chica skater.