"Mi hijo tenía 17 años, era menor de edad": Sergio Mayer explota contra ex de su hijo, Natália Subtil

Sergio Mayer explotó contra Natália Subtil, madre de su nieta Mila.

Hace unas semanas Natália Subtil declaró que el padre de su hija Mila, Sergio Mayer Mori no se hace cargo de la manutención de su hija y la ve muy poco. Dichas declaraciones de la modelo brasileña llegaron a los oídos del ahora político Sergio Mayer quien visiblemente molestó respondió:

Sergio Mayer visiblemente molesto con los cuestionamientos sobre este tema de su hijo explicó: “Una cosa es lo que ella dice, y otra es lo que pasa en la realidad”.

Como los periodistas no paraban con las preguntas, el ex Garibaldi no pudo controlar su incomodidad porque Natália Subtil habla mal de su hijo y replicó:

“Cuestionaron mucho a mi hijo, mi hijo tenía 17 años, era menor de edad, ella era una mujer casada, se estaba divorciando, tenía 28 años, sabía lo que hacía y con quién se estaba metiendo… yo les pregunto, hablando de feminismo, hablando de igualdad y de equidad, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera tenido 28 años, fuera casado, y se hubiera metido con una menor de edad?, entonces no seamos doble moral, no seamos hipócritas y hay que afrontar las cosas como son” Sergio Mayer

De esta forma, Sergio Mayer demostró que a pesar de ser un abuelo presente y al pendiente de las necesidades de su nieta, no está del todo contento con la actitud de su ex nuera que es 11 años mayor que su hijo.