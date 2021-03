Sergio Mayer niega haber acusado a Natália Subtil de abusar sexualmente de su hijo

Tras la polémica generada, Sergio Mayer negó que acusó a Natália Subtil de abusar de su hijo cuando era menor de edad.

Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica luego de que en conversación con varios medios destacó la relación de su hijo y Natália Subtil. En ese momento recordó Sergio Mayer Mori era menor de edad mientras que la modelo tenía 28 años.

Tras señalar que si se hubiera tratado de un hombre mayor saliendo con una menor de edad se hablaría de delito de abuso sexual, el actor salió para aclarar sus comentarios y aseguró que fueron sacados de contexto.

Sergio Mayer asegura que no va a denunciar a Natália Subtil por abuso sexual

En entrevista para la revista ‘Quién’, Sergio Mayer aseguró que no acusó a Natália Subtil de haber cometido el delito de abuso sexual. De acuerdo con el famoso lo único que quiso es recalcar que los hombres no tienen los mismos derechos e igualdad que las mujeres.

“Estoy defendiendo y ayudando a muchas chicas que han sido violentadas siendo menores de edad. Sacaron el tema de mi hijo” Sergio Mayer

El diputado federal destacó que solo colocó como ejemplo la relación de su hijo ya que es la que tiene más presente y que hubiera causado gran polémica si hubiera sido al revés.

“Les puse precisamente ese ejemplo, les dije: ‘Si estamos buscando igualdad y equidad, deberíamos de ser parejos: mi hijo tenía 17 años y la mamá (de su nieta) tenía 28. Si mi hijo hubiera tenido 28 y ella 17, mi hijo estaría en la cárcel. Ese es el contexto de lo que dije” Sergio Mayer

Sergio Mayer puntualizó que las relaciones que mantuvieron Natália Subtil y Sergio Mayer Mori fueron consensuadas, pero si huera sido al revés los medios de comunicación hubieran arremetido contra su hijo por salir con una menor de edad.

“Que ellos tuvieron relaciones consensuadas y así lo manejaron, ok. Pero, ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si (la víctima) es hombre, no pasa nada, si es mujer, es violación. Ese es el ejemplo que puse” Sergio Mayer

El actor destacó que nunca habló sobre poner una denuncia en contra de la modelo, ya que su intención solo fue poner el ejemplo de que tampoco los hombres tienen igualdad.

“Jamás dije que la iba a denunciar ni mucho menos. Nada más lo puse como ejemplo para que veamos cómo de repente no somos parejos. Jamás le tiré a ella (…) Estoy hablando del hecho no de Natália como tal, sino de un menor de edad que tiene relaciones con una mujer que es mayor de edad, no pasa nada en este país” Sergio Mayer

En su entrevista Sergio Mayer arremetió contra los medios de comunicación pues aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto.

“Es una tremenda estupidez lo que hacen por querer generar conflicto. ¡Qué falta de ética, de verdad!” Sergio Mayer

Por último, el famoso destacó que mantiene una gran relación con Natália Subtil.