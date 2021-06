Noelia derrocha sensualidad en su cuenta de Instagram

Últimamente, Noelia de 37 años, ha sido muy criticada en su cuenta de Intagram tras publicar imágenes sumamente sexys.

Pues sus seguidores señalan que ha rebasado la delgada línea de lo intimo íntima pues aparece desnuda y sin censura en un cuarto frente al famoso hotel de lujo Burj Al Arab, de Dubái, y de espaldas enseña el trasero en todo su esplendor.

“Es una realidad que no sólo soy una cantante, estoy clara y contenta de ser también para muchos un sex symbol, es por ello que también soy una empresaria con líneas de lencería y sexy clothing com Noelicious, así que mientras mis fotos no pasen de los guidelines de Instagram no dejaré de publicarlas”, comentó.