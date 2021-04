Selena Gomez ahora es una sexy rubia y lo presume en Instagram

Selena Gomez, quien cuenta con 222 millones de seguidores en Instagram, causó revuelo por sus recientes fotos, donde presume su nuevo look.

Fans de Selena Gomez se quedaron con la boca abierta al ver que la cantante, de 28 años de edad, se decoloró su larga cabellera para ahora ser totalmente rubia.

Selena Gomez compartió su selfie ante el espejo en la cuenta de su línea de maquillaje, llamada Rare Beauty , donde logró medio millón de likes en solo unas horas.

Pero la foto realmente tomó fuerza cuando Selena la compartió en las historias de su cuenta personal de Instagram.

Recordemos que en el año 2017, Selena Gomez se realizó un cambio parecido, justo apareció así en los American Music Awards, dejando impactados a sus fans.

Selena Gomez aparece con su cara sin maquillaje y las uñas cortas, pintadas en tono arcoíris, convenciendo a sus seguidores que ya era hora de un cambio de look.

"Te vez hermosa", "Me encanta tu nuevo tono", "que linda, ya te hacía falta", "Bonita", "Brillas hermosa", fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Selena Gomez recaudará vacunas contra Covid-19

Selena Gomez será parte del concierto organizado por Global Citizen para conseguir fondos para quienes aún no reciben vacunas contra el coronavirus.

Se espera que Global Citizen con el concierto ‘VAX Live: The Concert to Reunite the World’ recaude más de 441 mil 91 millones 200 mil pesos para vacunas.

El director general de Global Citizen, Hugh Evansa dijo que hay 27 millones de trabajadores de la salud que no han tenido acceso a la vacuna.

Otros de los artistas participantes son la cantante Jennifer Lopez, Foo Fighters, Eddie Vedder, J. Balvin y H-E-R, este evento se realizará el 8 de mayo.