Respondiendo a la petición de sus seguidores, Sebastián Rulli enseñó su chorizo argentino.

Luego de que en redes sociales se filtrara un video íntimo de Gabriel Soto, los fans de Sebastian Rulli no tardaron en pedirle uno similar, por lo que el galán tomó con humor esos comentarios y respondió de forma curiosa a través de Instagram.

A su manera y con ese sentido del humor que lo caracteriza, Sebastián Rulli enseñó su chorizo argentino, por supuesto, en una broma con doble sentido para cumplir la petición de sus seguidores.

Las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram lo muestran con pinzas en mano, retirando el chorizo argentino de la parrilla; la sugerente publicación incluye los hashtag #alpublicoloquepida #enterooentrozos #sonrie #siyameconocenpaquemeinvitan .

"A los que andan pidiendo video y se les hace agua la boca por el chorizo argentino, aquí le dejo unas fotos. Dependiendo de los likes… puede que haya video" Sebastian Rulli

Las reacciones no se hicieron esperar: “¿Para cuándo tu only-fans?”; “no andes albergando a la banda”; “tu humor es excelente, me encanta y me divierte muchísimo. Las fotos están muy buenas”; “ya le diste gusto a muchos”; “qué rico se ve ese chorizo pero más rico el que lo cocina”; “me dieron ganas de comer” y “deberías sacar video… este… este… tu ex dijo que era choricito”, le escribieron algunos de sus fans.

Gabriel Soto pide respeto hacia sus hijas tras filtración de video íntimo

Mientras que Sebastián Rulli se tomó con humor la petición de sus fans, el actor Gabriel Soto ha pedido a sus seguidores así como detractores, prensa y público en general respeto a su vida privada, sobre todo por sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda , fruto de su relación con Geraldine Bazán.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el actor lamenta que hayan violado su privacidad, así como confirma la veracidad del delicado material asegurando que es de muchos años atrás.