Salvador Zerboni defiende a Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán

Salvador Zerboni, expareja de Alejandra Guzmán, la defiende y asegura siempre fue una madre sobreprotectora con Frida Sofía.

Tras las graves acusaciones de Frida Sofía en contra de su madre, Alejandra Guzmán, y su abuelo Enrique Guzmán, diversos medios de comunicación se están poniendo en contacto con las exparejas de la cantante en busca de información por lo que hoy quien habla es Salvador Zerboni.

Resulta que el actor Salvador Zerboni, de 41 años de edad, sostuvo un romance con Alejandra Guzmán cuando él tenía 19 años, por lo que contó un poco de lo que vio sobre la relación madre e hija.

En declaraciones para el programa Suelta la Sopa, Salvador dijo haber conocido a Frida Sofía cuando ésta apenas tenía entre 6 y 7 años: “era feliz la escuincla”, dice a la vez que asegura que Alejandra era una madre super protectora que traía a su hija de un lado a otro y antes de que se malinterprete aclara que en las reuniones de la rockera, la niña era llevada a su cuarto el cual estaba alejado de todos.

“Yo nunca vi nada malo. Cuando había reuniones en la casa siempre era: ‘voy acostar a Frida’, mientras nosotros nos quedábamos cotorreando. Nunca la vi paseando por ahí. Siempre Alejandra fue muy cuidadosa con eso” Salvador Zerboni. Actor

Salvador Zerboni no cree que Enrique Guzmán sea un violador

Respecto a si cree que Enrique Guzmán abusó sexualmente de su nieta, el villano de telenovelas, Salvador Zerboni, aseguró no poner en duda las acusaciones de Frida, sin embargo, aunque da por hecho que el veterano cantante no es un santo y que tiene su temperamento, no es motivo para asegurar que es un violador: “son cosas muy diferentes, no confundamos la leche con la magnesia”.