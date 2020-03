Salma Hayek se une al paro de mujeres 'Un día sin nosotras'

Salma Hayek se declaró muy orgullosa de las mexicanas por el paro ‘Un día sin nosotras’ al que han convocado en protesta por los feminicidios

Salma Hayek ha sido una de las famosas más activas este Día Internacional de la Mujer, pero aseguró en redes sociales que el 9 de marzo, día en que las mujeres de México han convocado al paro ‘Un día sin nosotras’, apoyará la causa cancelando todas sus actividades.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz y cineasta destacó que este 8 de marzo participó en un evento de caridad organizado por la Fundación Caring, que la eligió como una “mujer inspiradora”.

“Estoy muy orgullosa de mis hermanas mexicanas"

Previamente, hizo una publicación en la que se declaró muy orgullosa por sus connacionales mujeres, quienes han convocado a un paro de toda actividad productiva realizada por la población femenina.

Esto, en protesta por la ola de feminicidios que recorre al país y para hacer visible la importancia de que empresas, sociedad y gobiernos implementen iniciativas que realmente protejan a las mujeres.

“Estoy muy orgullosa de mis hermanas Mexicanas por haber por levantar su voz en contra del feminicidio. #Mexico #UnDiaSinNostras”. Salma Hayek.

La publicación alcanzó casi 47 mil 500 me gusta, entre ellos el de la actriz Natalie Portman, y decenas de comentarios en apoyo.

Salma Hayek se suma al paro ‘Un día sin nosotras’

De igual forma, destacó a través de sus historias una publicación del diario Los Angeles Times, que dedicó uno de sus textos al paro del próximo 9 de marzo, señalando: “¿Cómo sería un mundo sin mujeres? El 9 de marzo, México lo sabrá”.

Más tarde, también en Instagram, la protagonista de películas como ‘Del crepúsculo al amanecer’ y ‘Un impulsivo y loco amor’, aseguró que a pesar de haber estado muy activa el domingo en redes, el lunes suspenderá cualquier actividad que tuviera programada, incluso en el ciberespacio, para sumarse al paro ‘Un día sin nosotras’.