A falta de restaurantes, Salma Hayek sació su antojo de tacos al interior de su cocina.

Otra vez, con una simple fotografía, Salma Hayek está acaparando titulares y es que no necesita mostrarse en bikini para poner las redes sociales de cabeza, en esta ocasión basta sus gustos por los tacos. Así es, ella lleva a México en la sangre, el corazón y en su cocina.

Verás, vía Instagram, Salma Hayek compartió unas fotos de sí misma comiendo el delicioso alimento acompañado con su respectivo aguacate y su salsita verde. Para la ocasión eligió un acalorado y glamoroso vestido. La comedera fue al interior de su cocina debido a que en tiempos de contingencia no se recomienda ir a restaurantes.

“Te das cuenta que llevas demasiado tiempo en cuarentena cuando te emperifollas para comerte un taco en la cocina” Salma Hayek

Las reacciones no se hicieron esperar: “Necesitamos estudiar los genes de esta mujer para el mejoramiento de toda la humanidad”, “Tus ojos se ven como si te estuviera fumando un cuenco antes de la fiesta del taco”, “Provecho”, “Tú eres todo”, “Es que comer tacos es un lujo que pocos entenderán”, “Se ve delicioso el taco pero tú más, cada año te ves mejor”, “Hasta comiendo tacos te ves sexy”, “Para chuparse los dedos”, “¿Acaso son taquitos de chicharrón?”, le comentan.

Salma Hayek lleva a México en el corazón

No es la primera vez que Salma Hayek muestra su amor por los tacos así como por la comida en general, incluso sus fans ya le pidieron abrir su propio canal de cocina.

Por otra parte, cabe recordar que aunque Salma Hayek nació en Coatzacoalcos, Veracruz, en 1991 tomó la decisión de irse de Mexico para vivir en Los Ángeles, donde estudió actuación. Incursionó en el cine mexicano en 1995 con su participación en “El callejón de los milagros” interpretación que le abrió las puertas en Hollywood.

Su primer filme fue “Desesperado” donde compartió créditos con Antonio Banderas. Posteriormente se sumó al elenco de From Dusk Till Dawn, Wild Wild West y One Upon a Time in Mexico; sin embargo, su trabajo en la cinta “Frida” es uno de los más recordados.

Actualmente Hayek pertenece a una de las familias más adineradas, además de emprender negocios en solitarios, está casada con el empresario francés Francois-Henri Pinault, CEO de la multinacional Kering, el conglomerado dueño de las firmas de moda Yves Saint Laurent, Balenciaga, Gucci y Alexander McQueen.