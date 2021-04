Salma Hayek es una de las actrices más celebradas a nivel mundial

Desde hace unos meses Salma Hayek roba suspiros al compartir sensuales fotografías en las que luce su espectacular figura en bikini, ya sea en la playa o desde la alberca, la actriz de inmediato se convierte en tendencia por este tipo de fotos.

Salma Hayek de 54 años de edad, quien es una de las actrices más celebradas a nivel mundial, declaró en una entrevista para 'Entertainment Tonight' que seguirá posando en bikini “sin vergüenza” luego de que recientemente compartiera una serie de imágenes en la playa junto a su familia.

"Me alegro de haber tomado muchas fotos, no me avergüenzo y ha sido liberador... tuve que perder mucho peso y hacer ejercicio para ponerme el bikini a fines del año pasado" Salma Hayek

Cabe mencionar que para algunos usuarios las imágenes de Salma Hayek resultaron “demasiadas”, por lo que una serie de críticas provocaron que la artista mexicana declarara durante una entrevista para Entertainment Tonight que seguirá compartiendo este tipo de contenido, pero lo hará con menos frecuencia.

Así mismo Salma Hayek se sinceró y reveló que tuvo que perder mucho peso y hacer ejercicio para ponerse sensuales bikinis. Así mismo expresó que hay gente que está harta de que publique fotos en bikini, por lo que bromeó sobre que seguramente sus seguidores piensan que está usando bikini todos los días.

Salma Hayek quien es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz ha decidido mostrarse lo más natural posible y aparecer en fotografías sin gota de maquillaje en sus redes sociales.

Salma Hayek donará jardines para familias de escasos recursos

Salma Hayek usó sus redes sociales nuevamente para invitar a sus fans a unirse a una campaña altruista, esta vez para apoyar el movimiento Millón de Jardines cuyo propósito es donar jardines a familias de escasos recursos.

En un mensaje publicado en Instagram, Salma Hayek invitó a unirse a esta campaña, con una donación de 204 pesos y cooperar así para regalar un jardín.

Salma Hayek, últimamente se ha unido a actividades altruistas, ya sea con fundaciones u organismos no gubernamentales que ayuden a otras personas con el desarrollo.