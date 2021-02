Sabrina Sabrok pide pruebas Covid-19 a sus compañeros de cine para adultos

Tras el aumento de contagios por el Covid-19, Sabrina Sabrok reveló que pide pruebas a todos los compañeros que trabajan con ella.

Sabrina Sabrok reveló que ella se ha mantenido muy activa trabajando ya que con el confinamiento la demanda del contenido para adultos ha aumentado.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la famosa confesó que toma todas las medidas para evitar contagiarse de coronavirus y reveló que además de las pruebas que se piden en este tipo de contenido, también pide la del Covid-19.

En el video Sabrina Sabrok detalló que con la pandemia se ha mantenido en su casa trabajando ya que la demanda de su contenido para adultos ha aumentado.

“Yo estoy aquí trabajando desde mi casa, casi no salgo por lo de la pandemia. Yo grabo aquí todo con mi esposo y también invito a chicas a grabar” Sabrina Sabrok

La famosa destacó que en este tiempo se ha mantenido en contacto con sus fans por lo que muchas de las cosas de su trabajo los realiza sola.

“También hago cosas sola, tengo contacto con mis fans de chats y todo eso, y hago videollamadas y cosas así. Con todo esto de la pandemia ya saben no hace que la gente esté mucho en internet y pues todo lo que es así paginas se ha levantado mucho” Sabrina Sabrok

Sabrina Sabrok reveló que en el cine para adultos se piden muchas pruebas para seguridad de los actores y ahora con el Covid-19 también se pide un test para evitar más contagios.

“Sí obviamente, les mando a hacer pruebas no solamente de Covid-19, de HIV, de Hepatitis C. Hay una serie de pruebas que se piden para hacer porno que todos los actores tienen que cumplir (…) pruebas del día anterior o como máximo de dos días” Sabrina Sabrok

