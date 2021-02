La influencer Rubí Ibarra fue confundida con Rubí Flores; se rumoraba su candidatura a la alcaldía de Charcas, San Luis Potosí

Salió a la luz en redes sociales que Rubí Ibarra, la famosa quinceañera que se hizo viral en el año 2016 por invitar públicamente a su fiesta, sería candidata por el partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Charcas, San Luis Potosí.

Tras dicha noticia, Rubí Ibarra recibió cientos de críticas en redes sociales, por lo que decidió grabar un video negando las supuestas aspiraciones políticas de dicha localidad.

“¿Qué?, ¿esto es en serio? Eso es totalmente falso, eso no es verdad, para serles sincera, yo no sabía lo que estaba sucediendo, soy muy ajena a este tipo de temas; sin embargo, mi familia, amigos y seguidores me hicieron llegar esta información de páginas amarillistas” Rubí Ibarra

Rubí Ibarra decidió aclarar los rumores para explicar que solo se trató de una confusión, pues de acuerdo a sus investigaciones, en el municipio de Charcas fue la ciudadana Rubí Flores la que se está postulando para ocupar el cargo de alcaldesa y lo que hicieron los medios fue cambiarle el apellido , para que la confundieran con ella.

Rubi Ibarra aclaró que la política está fuera de su interés, por ahora se está enfocando en concluir con sus estudios universitarios en comunicación. Por otra parte, manifestó su indignación y pide parar los insultos que está recibiendo a causa de la supuesta postulación política.

Según el relato de Rubi Ibarra, ella estaba dormida cuando la noticia falsa comenzó a difundirse en internet. Además, aseguró estar consiente de que la política es una actividad que tiene una gran responsabilidad.