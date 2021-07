Enlista motivos para retirarse implantes Romina Marcos, hija de Niurka

Romina Marcos ha tomado una importante decisión en su vida: se retirará los implantes. La hija de Niurka no está cómoda con ese peso en su cuerpo por lo que nuevamente sufrirá un drástico cambio.

La propia hija de la vedette lo anunció a través de su canal de YouTube donde comenzó recordando que a la edad de 20 años le pusieron implantes aunque pocos saben que su bubi izquierda lleva dos cirugías .

"Cumplí 20 años, fue mi regalo de cumpleaños, estaba en el CEA de Televisa” dice a la par que explica que no se tomó el tiempo de descanso que el médico le recomendó. "Es un mes de curación, a la tercer semana yo andaba moviendo el cuerpo", dice, razón por la que se le subió el implante y tuvieron que esperar un año para reacomodarlo.

No obstante, pasó lo mismo, no guardó el mes de reposo y el implante volvió a moverse.

“No aprendí de mis errores, no descansé el tiempo que me tenía que recuperar. Todo el tiempo estás en cama, duele, no había manera en que me levantará así en abdominal… Me pusieron dos agujas te drenan la sangre”

Además de la deformidad de su cuerpo, las molestias comenzaron a hacerse presentes sobre todo cuando perdió peso debido a que los implantes comenzaron a pesarle.

"Es un peso que mi cuerpo no esta acostumbrada a tener. El peso a veces me gana. Me jorobo. Me empiezan a dar dolores en la espalda. De repente tengo ciertas pulsaciones en las bubis. Cuando me baja me duele muchísimo”

Romina Marcos. Influencer