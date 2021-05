¿Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se comprometen?

Hace unos días Jennifer Lopez fue captada usando lo que parecía ser un enorme anillo de compromiso por lo que muchos dieron por hecho que la estrella está próxima a caminar por el altar de la mano de Alex Rodríguez, pero ¿es verdad?

El beisbolista aclaró la situación a través del programa Today: "Yo le di ese anillo. Le di ese anillo probablemente hace unos cuatro o cinco meses. Así que le puse ese anillo. A ella le encantó y mirar lo hermosa que se ve”.

"Por supuesto que tiene un significado”, agregó. “[Pero] no, no estamos comprometidos. No estamos comprometidos”, aclaró.

“Estamos en los años 40. Los dos estamos de Nueva York. Ambos venimos de orígenes latinos. Ambos tenemos dos hijos. Los dos hemos pasado por muchas cosas y podemos apreciarnos por el bien y los desafíos”, finalizó.

Conclusión: JLO no se casa... por el momento