Roberto Palazuelos niega que ordenó brutalidad policiaca en desalojo en Tulum

Tras ser vinculado a un episodio de brutalidad policiaca, Roberto Palazuelos se deslindó de la violencia que utilizó la policía.

Roberto Palazuelos se encuentra en medio de la polémica luego de que a través de las redes sociales se difundieran varios videos sobre una presunta brutalidad policiaca en la carretera a Boca Paila, en Tulum donde se vinculó al famoso.

De acuerdo con los primeros reportes el ‘Diamante Negro’ había ordenado el desalojo de una mujer, pero lo que generó las críticas es que el empresario no realizó nada al ver la violencia que habían ejercido las autoridades.

Roberto Palazuelos: “La adrenalina de un desalojo”

En las redes sociales se difundieron algunos videos de un desalojo en donde presuntamente hubo brutalidad policiaca. Los hechos habían ocurrido frente al hotel de Roberto Palazuelos, Ahau Tulum.

De acuerdo con los medios locales, la policía había ejecutado la orden de desalojo contra una mujer que presuntamente es la dueña del hotel Yoga Shala.

Ana María Alvarado reveló en ‘Sale el Sol’ que Roberto Palazuelos llevaba años peleando con la mujer porque no se quería salir de la propiedad, por lo que solicitó el auxilio de las autoridades.

Sin embargo lo que molestó a los usuarios es que a través de sus redes sociales compartió una fotografía en la que hace referencia al desalojo, pero algunas personas señalaron que parece que felicita a las autoridades por la presunta brutalidad policiaca.

“Nada como la Adrenalina de ejecutar una sentencia de desalojo del poder judicial mx” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos: “Si se puso violenta no es cosa mía”

Tras las críticas que recibió, Roberto Palazuelos concedió una entrevista para la revista ‘Quien’, donde habló de la presunta brutalidad policiaca en un desalojo.

“El hecho fue el viernes, a las 11 de la mañana. Se trató de un lanzamiento de un juicio de cuatro años por un contrato de comodato, es decir, se lo dio a cuidar esa propiedad a esta persona junto con su marido, un inglés, y de repente no quisieron regresar la propiedad en la fecha pactada” Roberto Palazuelos

El ’Diamante Negro’ puntualizó que fue la mujer la que comenzó a ponerse violenta por lo que las autoridades tuvieron que reaccionar.

“Yo rodeé y me fui del otro lado, no me gustan esos zafarranchos; me puse enfrente. Me contaron que esta tipa abrió tantito y en ese momento le abrieron la puerta. En realidad, no hubo violencia policiaca. Ella y el tipo de atrás tiraban tales patadas y tales madrazos y manotazos que se requirió mucha gente para poder detener los golpes, sobre todo de su acompañante” Roberto Palazuelos

Por último Roberto Palazuelos se deslindó de los actos de violencia y aseguró que ya no es cosa de él lo que pasó en el desalojo.