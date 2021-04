Roberto Palazuelos advirtió que si los creadores de ‘Luis Miguel: La Serie' no respetan el acuerdo con Aracely Arámbula, se meterán en problemas

Roberto Palazuelos es uno de los famosos que más ha despotricado en contra de ‘Luis Miguel: La Serie’, donde se le dibujó como uno de los antagonistas, afirmando que muchas cosas que se narran en esa ficción jamás ocurrieron en la vida real.

Hace unos días se reveló que el nombre de Aracely Arámbula ni la historia que vivió con Luis Miguel podrán ser abordados en la producción de Netflix gracias a un recurso legal que interpuso.

Ante ello, recientemente se le preguntó a Roberto Palazuelos por qué, siendo él un abogado, no recurrió a este tipo de medida para borrar su nombre de la bioserie de Luis Miguel y esto dijo al respecto.

Roberto Palazuelos: Aracely Arámbula podría quitarle un porcentaje de ganancias a 'Luis Miguel: La serie'

En entrevista para ‘Ventaneando’, el llamado ‘Diamante Negro’ reveló que hace poco se telefoneó con Aracely Arámbula y hablaron sobre el recurso legal que interpuso contra ‘Luis Miguel: La Serie’.

Roberto Palazuelos dijo que espera que la producción cumpla con lo acordado porque ya Luis Miguel tiene suficientes problemas como para sumarse otro.

"Es muy delicado, creo que los abogados de ellos lo deben de saber. También Miguelito tiene muchos problemas como para meterse en más" Roberto Palazuelos

En caso contrario, explicó que sería necesario revisar el tabulador de lo que generó la serie y hacer que un porcentaje de las ganancias se otorgue a la persona cuyo nombre fue utilizado sin autorización.

"Tuvieron suerte": Roberto Palazuelos revela por qué no demandó a 'Luis Miguel: La serie'

Cuando le preguntaron por qué no recurrió a la misma medida para evitarse los corajes que pasó cuando se estrenó la primera temporada, Palazuelos respondió:

"Tuvieron suerte de que, por el aprecio que hay, y sobre todo por el aprecio que le tengo a Miguel Alemán, no los demandé, porque si los hubiera demandado, yo sí les habría bajado varios millones de dólares" Roberto Palazuelos

Sobre la posibilidad de que los creadores de la serie negaran la relación del personaje 'Bobby' con él, Roberto dijo contar con suficientes elementos para comprobar que se referían a su vida, pero reiteró que por la amistad que tiene con Miguel Alemán decidió pasar por alto todo, pero consideró que eso no sucedería con Aracely Arámbula.