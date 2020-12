El actor y empresario, Roberto Palazuelos, anunció que lanzará su propia línea de ropa ‘Papi Palazuelos’, el próximo 2021.

A pesar de verse envuelto en diferentes polémicas en este año 2020, Roberto Palazuelos sigue teniendo la admiración y cariño de muchas personas, por lo que en medio de las afectaciones al medio del espectáculo y al turismo, por la pandemia de Covid-19, el actor no se quedará de brazos cruzados y anunció el futuro lanzamiento de su propia línea de ropa.

Luego de que saliera al aire un reality show sobre la vida de ‘El Diamante Negro’, y se volvieran más populares algunas de sus frases, el también empresario registró la marca ‘Papi Palazuelos’ para ofrecer ropa y accesorios, así lo indicó en una reciente entrevista con “Ventaneando”.

“Ya registramos la marca ‘Papi Palazuelos’, para textiles, publicidad y para cerámicas. Entonces queremos primero salir con unas camisetas, unos chalecos y unas gorras”. Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos indicó que también registró un logotipo con el mismo nombre de ‘Papi Palazuelos’, en el que se observa la silueta de su rostro con una playa de fondo.

Asimismo, Roberto Palazuelos detalló que su nueva línea de ropa tendrá “frases increíbles” como: “Aquí desde la cima del éxito”, “Ya me salió esta hernia de cargar con tanto éxito”, “No todo lo que brilla es oro, a veces soy yo”.

‘El Diamante Negro’ mencionó que primero empezará con dichos accesorios y posteriormente, “soltará” cada vez más productos.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, Roberto Palazuelos escribió que su línea de ropa ‘Papi Palazuelos’, será “muy divertida y original” y estará disponible el próximo 2021.

Roberto Palazuelos recuerda las navidades de su infancia

Aprovechando las fiestas decembrinas, Roberto Palazuelos recordó en la entrevista con “Ventaneando” cómo fueron las navidades durante su infancia, por lo que dijo que fueron las “más maravillosas y hermosas” rodeado de su familia.

“Llegaba Santa Claus y el show de que el trineo, los regalos, estaba yo despierto a ver si lo veía”. Roberto Palazuelos

Ante la ausencia de su madre, Roberto Palazuelos creció a lado de su tía Susana , a quien señaló como un “núcleo de unión familiar increíble”.