Roberto Palazuelos reveló que no le importan las críticas, el seguirá enviando saludos y cobrando por ello.

El actor Roberto Palazuelos es uno de los artistas que se unió a las plataformas digitales para vender saludos personalizados, por tal motivo fue objeto de duras críticas por parte de diversos internautas, a quienes no les parecía que cobrara a sus seguidores por un saludo .

Sin embargo, el polémico Roberto Palazuelos minimizó dichos señalamientos en su contra, y durante una entrevista al programa Hoy, de Televisa aseguró que todos los artistas siempre reciben comentarios negativos por sus acciones y nunca quedan bien con nadie.

“Ya sabes que aquí se critica a todo mundo hombre, aquí hasta al que menos quiere lo critican” Roberto Palazuelos

Para finalizar, Palazuelos dejó claro que seguirán a la venta sus saludos pues ya es un negocio muy redituable para los famosos, por lo que continuará realizando esta labor a pesar de lo que digan de él, pues al mes le genera más de 100 mil pesos.

“No sabes cómo me va de bien con eso, me deja como 5 mil dólares al mes, de puros saluditos, de hecho, aquí traigo tres pendientes… y me va muy bien, y aparte es una manera muy fregona de mandarle algo personalizado a tus fans y ellos luego lo usan y los ponen en un cumpleaños o en una comida” Roberto Palazuelos

Aseguran que Roberto Palazuelos es muy codo

Yordi Rosado y "El Burro" Van Rankin balconearon recientemente a su amigo, Roberto Palazuelos pues coinciden que “farolea” mucho cuando en realidad no quiere ni pagar el estacionamiento.

"El Burro" le contó a Yordi que cuando lo invitaron a la serie "40 y 20", Roberto Palazuelos llevaba a un quiropráctico solo para él. Incluso Yordi agregó que un día armó zafarrancho con el boleto del estacionamiento que no quería pagar.