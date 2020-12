Roberto Carlo paga su funeral para tener todo listo

cuando le llegue la hora de despedirse.

El conductor Roberto Carlo causó revuelo en redes sociales al compartir hace mediante sus historias de Instagram que iba directo a pagar su propio funeral.

Y es que en medio de esta pandemia a causa del coronavirus muchos son los que han pensado en los gastos funerarios, mismos que no se tenían contemplados porque probablemente se trata de evitar pensar en este tipo de despedidas.

"Voy en camino a pagar mi funeral, sí, voy en camino a pagarlo porque algo que yo he aprendido en esta pandemia es que todo es posible, que todo cambia, que todo sucede y siento que nunca prestamos atención a lo único seguro que tenemos en la vida, que es la muerte" Roberto Carlo

Ahora que la actual situación mundial de la pandemia hizo ver lo frágiles que podemos ser ante un virus, al igual que el exconductor de 'Sale el Sol', muchos jóvenes y adultos analizaron la posibilidad de poder morir en cualquier momento , por lo que han contratado sus propios servicios fúnebres con el fin de no ocasionar un gasto imprevisto a sus familiares.

"Tenemos qué pensar en donde queremos que sea nuestro descanso, ya sé, es horrible pensar en eso, y a mi me cuesta mucho trabajo el tema de la muerte, pero siempre he sido un hombre muy prevenido y no quiero dejar ningún pendiente, ningún problema, así que decidí comprarme mi servicio funerario" Roberto Carlo

Finalmente Roberto Carlo pidió a Dios no necesitar pronto del servicio funerario, y aunque así pasara, dijo él, ya tiene destinado su velatorio "muy bonito". Finalmente cuestionó a sus seguidores: "¿Ustedes han pensado en eso?" .

Roberto Carlo Alanís Almaguer es un actor y conductor de televisión mexicano de 34 años de edad. Fue conductor del programa matutino Sale el sol de Imagen Televisión desde el 15 de mayo de 2017 hasta el 16 de octubre de 2020.