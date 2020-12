Le roban la cartera a Ingrid Coronado

Ingrid Coronado agradece que le hayan robado la cartera sin violencia.

Pese a obstáculos que se ha encontrado a lo largo de su vida, Ingrid Coronado está muy agradecida; hoy vive con una nueva actitud, disfruta lo bueno que le pasa pero también lo malo. Aprendió a soltar sus miedos y preocupaciones. De sus malas experiencias toma lo bueno. Incluso de un robo que actualmente sufrió.

La conductora de radio y televisión recuerda sin pesar aquella vez que le robaron, acción que tuvo lugar hace unos días en el supermercado, según reveló en su cuenta de Instagram donde la siguen más de un millón de personas.

Ingrid Coronado comenzó su publicación explicando que está tomando un curso en el que le pidieron hacer una lista indicando 52 cosas que agradece le hayan ocurrido este 2020, misma que podría incluir experiencias, personas o regalos que considere especiales.

Al principio pensó que no podía completar la lista debido a que este año fue más que desafiante; sin embargo, el camino le resultó fácil y se dio cuenta que tenía muchas cosas que agradecer ya que aprendió a ver el lado positivo de lo malo que le ocurrió, fue entonces cuando reveló que le robaron la cartera.

“El otro día me robaron mi cartera en el supermercado, me la sacaron de mi bolsa sin que me diera cuenta y a pesar de que me ‘golearon’, agradezco que fue sin violencia” Ingrid Coronado. Conductora de radio y televisión

El 2020 trató bien a Ingrid Coronado

Pese a que desde el pasado mes de marzo se vive una difícil situación en México y en varios puntos del mundo debido a la pandemia por coronavirus, para Ingrid Coronado este 2020 no fue tan mal, por el contrario, significó su regreso al trabajo.

Y es que luego de haber renunciado a la televisión, Ingrid se propuso sanar su alma por lo que aprendió a cocinar, a estar consigo misma y hasta escribió un libro infantil que fue un éxito, por tanto hubo un segundo.

Decidió volver a trabajar este 2020, en agosto pasado inició su programa de radio Conectadas, donde comparte la conducción con Tamara Vargas. Éste se transmite por MVS Radio.