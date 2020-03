Galilea Montijo y Cynthia Urías no se soportan

Galilea Montijo y Cynthia Urías pusieron en pausa su rivalidad para anunciar juntas los nominados a Premio TVyNovelas 2020.

Que quede claro, en asuntos laborales las rivalidades y las diferencias se hacen a un lado, por ello pocos saben de la enemistad entre Galilea Montijo y Cynthia Urías, conductoras de televisión que hace poco tuvieron que comportarse en pantalla.

Y es que de acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, en su columna para el Heraldo de México, la conductora de Hoy y la de Cuéntamelo Ya! no pueden verse ni en pintura.

Su rivalidad surgió desde que compartían foro en el matutino actualmente producido por Magda Rodríguez. La química no surgió ni siquiera por cortesía. De hecho, para el equipo de Televisa no es ningún secreto que la dupla de artistas no se soporta.

Recientemente el destino las sorprendió pues se volvieron a juntar para dar a conocer a los nominados a los Premios TvyNovelas 2020, evento que fue suspendido como parte de las medidas implementadas para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19.

Galilea Montijo fue la primera en poner el grito en el cielo cuando se enteró de los planes de los productores por lo que pidió la cambiaran de compañera, pero su deseo no se cumplió debido a que el gobierno de Sinaloa ya había pagado por la presencia de Cynthia Urías en el anuncio. Además de que ésta es uno de sus consentidas.

Sin opciones, ambas tuvieron que olvidarse por minutos de sus diferencias y mostrarse sonrisas mientras revelaban la lista de nominados.

Por otra parte, se desconoce cuándo se reprogramará la premiación que reconoce telenovelas y series de la empresa de San Ángel. El evento se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa. Además, se reconocerá la trayectoria del grupo musical OV7.