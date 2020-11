Queda claro, a sus 48 años, Ricky Martin posee una espectacular anatomía.

Ricky Martin no piensa ni quiere pasar desapercibido durante esta entrega número 21 del Latin Grammy por lo que ha estado compartiendo fotos de cómo se prepara para la tan esperada ceremonia que reconoce a lo mejor de la música latina, misma que se llevará a cabo en Miami este 19 de noviembre.

El cantante puertorriqueño está nominado en cuatro categorías: Álbum del año, Mejor álbum vocal pop contemporáneo por ”pausa”, Canción del año por “Tiburones” y Mejor fusión / interpretación urbana por “Cántalo” ft Bad Bunny y Residente.

Además hará una colaboración musical con Carla Morrison, desde algún escenario ubicado en alguna parte de Miami, entonarán la canción “Recuerda”, incluida en “Pausa", el actual disco del boricua. Propiamente ha compartido en Instagram fotos de los ensayos.

Asimismo, para tan importante evento, Ricky Martin pidió un corte de cabello, y como ya es costumbre, solicitó un facial para embellecer -aún más- su rostro.

Ya con la atención sobre su persona, sorprendió a sus seguidores mostrándose en calzones. Así es, el cantante dejó fotografiarse al interior de su camerino sin camisa ni pantalones.

Las reacciones no se hicieron esperar: “¡Dios mío! Casi me da un infarto”, “¿De qué murió? De abrir Instagram y ver esto”, “Ay no, me quieres matar”, “Pero que necesidad…”, “No sé qué decir”, “Esto es demasiado”, “¿Te ayudo a vestirte?”, “Llamen al 911, siento taquicardia y no puedo respirar”, “Más que un príncipe eres un Dios”, se lee entre los comentarios de la candente publicación.