¡A un lado, Gal Gadot! Standuperos cantan "Sálvame" de RBD

Varios comediantes mexicanos se unieron para brindar un poco de humor a sus fans en pleno aislamiento por el coronavirus

Cada vez son más los famosos que publican un mensaje de aliento para sus fans en redes sociales con el objetivo de hacer más amena la cuarentena por coronavirus. Días atrás, Gal Gadot atrajo las miradas luego de convocar a varias estrellas de Hollywood para cantar Imagine.

La protagonista de Wonder Woman grabó un video para hablar de la unión en la situación actual, y varias estrellas como Mark Ruffalo, Natalie Portman, Amy Adams y Will Ferrell . El clip de tres minutos tuvo gran respuesta de sus seguidores, y en México no se quisieron quedar atrás.

Un grupo de standuperos mexicanos copió la idea de Gal Gadot, pero la canción interpretada fue Sálvame, de RBD. A través de su cuenta de Instagram, Germán Gallar publicó el video en el que aparecen otros comediantes como Mau Nieto, Ricardo O’Farrill y Sofía Niño de Rivera.

“Salvémonos. Gal Gadot piensa que hay que “imaginar”. Nosotros creemos que no, hay que Salvarnos de la soledad . Canten con nosotros. No puedo creer que esto sea una realidad. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron la corriente”, escribió Germán Gallar.