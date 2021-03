En su cuenta de Twitter, el empresario Ricardo Salinas Pliego pidió ayuda para rescatar a un perrito abandonado en la basura

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra y TV Azteca, publicó en su cuenta oficial de Twitter varias imágenes para pedir ayuda y rescatar a un perrito que fue abandonado en la basura.

En su cuenta, Ricardo Salinas Pliego, retuiteó varias fotos del perfil de Twitter ‘Caninos 911’, en la que solicitó ayuda urgente para el perrito. ”Muy buenos días, ¿me ayudan a ayudar? Por favor!!!”, se puede leer en la publicación del empresario.

Muy buenos días, ¿me ayudan a ayudar? Por favor!!! https://t.co/GpxD1hJiE0 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 24, 2021

La publicación va acompañada de fotografías en las que se ve a un perrito criollo recostado sobre una bolsa de plástico y un plato de unicel vacío.

Monica Castañeda expresó que le gustaría ayudar al perrito abandonado

Por su parte, la cuenta de ‘Caninos 911’ publicó el mensaje: Este perrito tenía familia y lo abandonaron ( lo tiraron como basura) lleva días sin comer . Necesitamos un padrino que nos ayude a solventar sus gastos veterinarios. Por favor comparte”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, conmovió a algunos usuarios de redes sociales tras compartir las fotos donde se ve al perrito en un estado deplorable. Sin embargo, otros cibernautas le pidieron al magnate que sea él el que ayude al perrito.

Aunque los seguidores de Ricardo Salinas Pliego se mostraron afectados por las imágenes del perrito, casi ningún usuario manifestó la intención de adoptarlo o donar dinero para su tratamiento. Sin embargo, la conductora Mónica Castañeda manifestó que le gustaría ayudar.

Usuarios le pidieron a Ricardo Salinas Pliego que él adopte al perrito

Varios usuarios señalaron que Ricardo Salinas Pliego tiene el dinero suficiente para cubrir con los gastos veterinarios del perrito abandonado.

“Usted tiene mucho dinero como no puede ayudar a este perrito, no pida ayuda, se vé mal haciendo esto, personas con el .5% de lo que usted tiene ayudan más a los animales q usted, no tiene vergüenza”, “Teniendo tanto dinero, usted no puede ayudar al perro? Es una pena”, son algunos de los comentarios hacia Ricardo Salinas Pliego.