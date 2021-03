Valentina, hija del actor Ricardo Crespo, explotó contra las personas que apoyan a un violador por su apariencia física.

El pasado 15 de febrero Ricardo Crespo fue detenido luego de ser acusado por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija.

A través de sus redes sociales Valentina Crespo ha compartido varios mensajes en donde ha mostrado apoyo a las mujeres que han sido violentadas. En Twitter la joven arremetió contra las personas que defienden a violadores por “ser guapo”.

Hija de Ricardo Crespo explota contra los que defienden a los violadores

A través de su cuenta de Twitter, la hija de Ricardo Crespo se mostró en contra de aquellas personas que defienden a los violadores.

En su mensaje, Valentina Crespo criticó que haya mujeres que decidan apoyar a los agresores sexuales por la apariencia física. En este sentido destacó que es increíble como hay personas que no crean a las mujeres cuando denuncian una violación.

En su primera publicación de Twitter, la joven cuestionó que no haya empatía ya que resaltó que es una pena que hasta que una mujer pase por lo mismo, no se puede ponerse en el lugar de la víctima.

“Me impresiona como mismas mujeres con hijas, etc., defienden a violadores porque si esto le pasara a tu hija, que no se lo deseo a nadie, si esto le pasara entenderías el dolor, el miedo, la frustración de que no te crean todo. Ojalá nunca te tenga que pasar” Valentina Crespo

Me impresiona como mismas mujeres mujeres con hijas etc, defienden a violadores por que si esto le pasara a tu hija que no se lo deseo a nadie, si esto le pasara entenderías el dolor el miedo la frustración de que no te crean todo ojalá nunca te tenga que pasar — valentina crespo (@_valecrespooo) — valentina crespo (@_valecrespooo) March 30, 2021

En otro mensaje en Twitter, la hija de Ricardo Crespo cuestionó que son las propias mujeres las que atacan a una víctima.

Valentina Crespo puntualizó que no se puede cuestionar la versión de una víctima solo porque el agresor “es guapo”.

“Me da mucha rabia y coraje ver cómo la mayoría de los comentarios atacando a la víctima de una violación son mujeres diciendo que pobre del violador, que seguro no es mentira, que porque está guapo lo apoyan. En serio, me impresiona la poca ética que hay” Valentina Crespo

Me da mucha rabia y coraje ver cómo la mayoría de comentarios atacando a la victima de una violacion son las mujeres, diciendo que pobre de él violador que seguro no es mentira, que por que está guapo lo apoyan enserio me impresiona la poca ética qué hay — valentina crespo (@_valecrespooo) — valentina crespo (@_valecrespooo) March 30, 2021

A través de sus redes sociales, Valentina Crespo reveló que ha recibido ataques luego de denunciar que su papá el actor Ricardo Crespo abuso sexualmente de ella.