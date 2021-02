Valentina Crespo, quien presuntamente fue abusada sexualmente por su padre, agradeció todo el apoyo a través de su cuenta de Instagram

Ricardo Crespo, exintegrante del grupo musical Garibaldi, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México por presuntamente abusar sexualmente de su hija de 14 años Valentina.

Hace unas horas Valentina Crespo usó su cuenta de Instagram para lanzar un llamado en sus historias para manifestarse en contra de la violencia.

Valentina Crespo agregó en su mensaje los hashtags "No más abuso sexual" , "No estás sola" y "No te quedes callada".

“No te calles, no te dejes manipular, habla, no tengas vergüenza, no te sientas culpable” Valentina Crespo

Ricardo Crespo es detenido por abuso sexual en contra de su hija

Ricardo Crespo, exintegrante del grupo Garibaldi, fue detenido a principios de febrero luego de ser denunciado en diciembre por abuso sexual en contra de su hija, de 14 años. La denuncia fue interpuesta por su exesposa y madre de sus dos hijos .

Luego de la detención, Ricardo Crespo envió un comunicado en el que señaló que ignoraba toda acusación en su contra por parte de su esposa y su hija.

“Ignoro totalmente el motivo por el cual mi exesposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el de nuestro divorcio, cuya sentencia data del año 2017” Ricardo Crespo

Se sabe que Ricardo Crespo permanecerá en prisión preventiva durante los próximos tres meses, tiempo en que se realizará la investigación correspondiente.