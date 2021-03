Ricardo Crespo ha recibido amenazas dentro de la cárcel, aseguran

El actor Ricardo Crespo estaría viviendo un infierno dentro de la cárcel; reiteró su inocencia por la acusación de abuso sexual.

El pasado 16 de febrero, Ricardo Crespo fue detenido luego de que su hija lo denunció por abuso sexual. Tras la acusación el famoso fue enviado al Reclusorio Sur.

Sin embargo el actor estaría viviendo un infierno dentro de la cárcel, ya que ha recibido diferentes amenazas por parte de otros reos en donde le han asegurado que van abusar sexualmente de él.

Ricardo Crespo recibe amenazas por parte de los reos

En un video, el periodista Marco Antonio Silva reveló que Ricardo Crespo cuenta con protección ya que ha recibido varias amenazas.

“Tengo un contacto que trabaja ahí en la parte de los reclusorios y de repente me tiene algunos datos. Me estaban contando de Ricardo (Crespo), que está bien protegido” Marco Antonio Silva

De acuerdo con el periodista son los reos los que le han señalado que van a hacerle lo mismo que presuntamente habría sufrido su hija.

“Por órdenes de la dirección tienen que estarlo cuidando porque ya ha recibido dentro del mismo reclusorio varias amenazas de poseerlo, de tomarlo a la fuerza, de hacerlo suyo, (de) varias de las personas que están ahí dentro” Marco Antonio Silva

Marco Antonio Silva destacó que las amenazas le llegan a través de papelitos que le envían a su celda.

“No puedo manejar las palabras como tal, pero le ha llegado a través de recados de voz en voz o en papelitos, por eso lo tienen bien protegido. Le han mandado recaditos de ‘nos vamos a encontrar y vas a sentir el rigor de un hombre’, ‘tú serás mío, tarde o temprano caerás’, todo tipo de recados, mucho más fuertes, pero han sido mensajes de papel que le han mandado de manera directa y que le llegan directamente a su celda” Marco Antonio Silva

Ricardo Crespo ha llorado pues asegura que es inocente

En su video Marco Antonio Silva destacó que Ricardo Crespo se ha visto muy desmejorado, pues no ha podido dormir, no come adecuadamente y ya no hace ejercicio.

“Tampoco le han dado ánimos de hacer ejercicio, se la pasa pensando, fuera de sí, no sale normalmente tanto al patio. Se ha ayudado con dos libros que le llevó su hermana de visita; uno es de temática religiosa y otro de una temática de motivación personal” Marco Antonio Silva

El periodista destacó que el actor sólo ha recibido la visita en la cárcel de su hermana y de uno de sus primos, quienes intentan llevarle lo que más le gusta.

“Lo han visto bastante desmejorado. Tiene el cabello canoso, pero ahora se ve más envejecido. Los días que lo visitan, le llevan de comer, pero en general come lo que se da en el reclusorio, ha dejado de comer hasta dos días, y ha entrado al servicio psicológico para desahogarse” Marco Antonio Silva

Ricardo Crespo asegura a sus compañeros de celda que es inocente y que no se explica cómo su hija lo pudo haber acusado de abuso sexual.