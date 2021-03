Rey Grupero dijo que ampliará la denuncia en contra de Alfredo Adame y aseguró que lo señalará de responsable si algo le sucede.

La polémica entre Rey Grupero y Alfredo Adame continúa y es que comenzó desde que el youtuber levantó una denuncia en contra del actor, tras supuestamente apoyar a un cirujano que inyectó biopolímeros a sus pacientes.

Ahora, en un encuentro reciente con medios de comunicación, Rey Grupero, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz, dijo que si algo le llega a pasar señalará de responsable a Alfredo Adame, pues anteriormente aseguró que ha recibido amenazas por parte del actor de telenovelas.

“El señor tiene una denuncia. Yo no sabía su dirección, ahora que ya la dice por todos lados voy a notificar. Tengo que ir a la Cuauhtémoc a ampliar la denuncia. Cualquier cosa que me pase que se carguen a Alfredo Adame”. Rey Grupero

En ese sentido, Rey Grupero indicó que Alfredo Adame habría contratado gente para que lo golpeara, así que destacó que él no se enfrentaría a golpes con él.

“Viejo payaso, mediocre, fracasado, misógino. No lo quieren en ninguna televisora, no lo quiere su familia. Yo no lo voy a golpear, yo no golpeo a ancianos”. Rey Grupero

Rey Grupero y Carlos Trejo consideran una burla que Alfredo Adame esté en la política

Por otro lado, Rey Grupero y Carlos Trejo fueron entrevistados por la prensa y aseguraron que el registro de Alfredo Adame, a la candidatura por la alcaldía Tlalpan , es una burla.

“Es una verdadera reverenda jalada, es una burla a la política mexicana, a los verdaderos políticos. Ese tipo de partidos que nada más están saliendo de la nada y están jalando este tipo de basuras, nada más lo están haciendo para seguirse robando el dinero”. Carlos Trejo

Asimismo, Carlos Trejo reveló que tanto él como Rey Grupero “ya le están preparando una pequeña campaña política” a Alfredo Adame, de quien recordó que le “reventó la ma… dos veces”, por lo que tiene su “firma tatuada” en el rostro.

Sin embargo, el famoso cazafantasmas se alió con el youtuber para planear una "venganza" en contra del actor, ya que lo acusan de haberlos difamado.

“Es el principio, ya le estamos preparando su show para su disque campaña. Cuando supe lo que sucedió con mi compadrito (Rey Grupero), le hablé y le dije: ‘A partir de este momento eres mi mejor amigo’”. Carlos Trejo