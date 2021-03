El Rey Grupero busca proteger a una mujer trans de Alfredo Adame.

México.- Todo parece indicar que la pelea entre Alfredo Adame y Rey Grupero parece no tener fin. Se dio a conocer que el influencer acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una nueva denuncia en contra del actor.

El pleito mediático que han protagonizado continúa, ahora Rey Grupero pide ante la ley protección para Chadani García una trabajadora sexual que se dice es amenazada por el también conductor Alfredo Adame.

“Alfredo quería difamarme diciendo que yo tenía infecciones en el cuerpo, que me dedicaba a la trata de blancas, a prostituir a mujeres trans. Ya llegamos a un nivel bastante fuerte porque ya mandó golpear a Michelle Santillán, una chica trans" Chadani García

Chadani García , quien se dedica a la prostitución, ahorita no puede salir a trabajar por que tiene miedo de que el señor Alfredo Adame le haga lo mismo que le hizo a la otra chica Michelle Santillán.

Rey Grupero logró desmantelar una mentira más del actor Alfredo Adame

El Rey Grupero, de 33 años de edad, logró aparentemente desmantelar una mentira que el actor Alfredo Adame y su equipo de trabajo planeaban, ya que presuntamente contrataron los servicios de Chadani García, una mujer transgénero, para que diera entrevistas diciendo que era la amante de El Rey Grupero.

Sin embargo, al percatarse de esta mentira, la propia chica contactó al youtuber para revelarle las intenciones de Alfredo Adame, por lo que éste la amenazó con hacerle daño.

“No he podido salir a trabajar, me vaya a hacer algo, como a Michelle, sí vieron el mensaje que dio toda golpeada, es lo que no quiero que pase. Yo no quise trabajar con él (con Adame) y ese fue su coraje” Chadani García

Cabe decir que Chadani García subió un video a sus redes sociales diciendo que Adame, de 62 años, pudo haber pagado a las personas trans que la agredieron.