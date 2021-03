Rey Grupero se despide de Cepillín: “Él era mi héroe”

En entrevista, Rey Grupero habló sobre el último encuentro que tuvo con Cepillín cuando aún se encontraba en el hospital.

El pasado 8 de marzo se confirmó la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín. De inmediato diversas celebridades se pronunciaron en las redes sociales, tal es el caso de Luis Alberto Ordaz, conocido en el medio del espectáculo como Rey Grupero.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, el youtuber habló sobre su último encuentro con 'el payasito de la tele' cuando lo visitó en el hospital.

Afirma Rey Grupero que se despide con alegría de Cepillín

En el video Rey Grupero recordó que tuvo la oportunidad de poderse despedir de Cepillín de una manera alegre y que incluso pudo platicar con él.

Flor Rubio le recordó que él pudo compartir la última foto del payasito de la tele en las redes sociales.

“Fue un momento hermoso, cada que veía a Cepillín era como si fuera la primera vez. Una persona carismática, una persona amable que se abría a su público” Rey Grupero

En ese sentido Rey Grupero aseguró que se siente muy agradecido de haber convivido con él y que le haya regalado un gran consejo de vida.

“Todo lo que Cepillín nos pudo haber regalado era alegría y con todo que estaba pasando un momento de salud difícil, me dio un abrazo se levantó a tomarse una fotografía (…) me siento muy triste” Rey Grupero

El youtuber señaló que el consejo que le brindó Cepillín es alejarse de los problemas para centrarse en ofrecer alegría a los demás.

“Estaba en un momento muy difícil porque tengo un problema con un tipo que ya conocen y me dijo ‘recuerda algo los buenos siempre ganamos y deja en paz a esa persona y enfócate en lo que tu sabes hacer que es hacer reír' y me dijo que me admiraba” Rey Grupero

En este sentido Rey Grupero destacó que Cepillín siempre fue su héroe.

“Toda mi infancia fue con Cepillín, yo no tenía héroes de Batman ni Robin, era Cepillín mi héroe (…) lo mejor que me pudo haber pasado despedirme así tan padre de él y me despido con alegría” Rey Grupero

El youtuber destacó que lo pudo visitar ya que hizo una subasta para poder conseguir dinero para apoyarlo durante su hospitalización y afortunadamente le pudo entregar el dinero en su mano.