Cynthia Klitbo revela que Rey Grupero la apoya económicamente

Cynthia Klitbo se siente afortunada de tener el apoyo del Rey Grupero dado que el Covid-19, complicó su situación económica.

Cynthia Klitbo no puede ocultar su felicidad por regresar a la Ciudad de México, donde la esperaba ansiosamente su novio, el Rey Grupero, quien no se le ha despegado pues la acompaña a todos los lados, incluidos los programas televisivos donde la invitan.

Por consiguiente, la pareja se presentó con gran emoción en el programa De Primera Mano, donde revelaron algunas cosas de su relación así como de sus próximos proyectos e incluso de lo molesto que les resulta Alfredo Adame.

Como era de esperarse, la pareja mostró que su crisis es cosa del pasado y que hoy viven su noviazgo al máximo, por lo que han decidido no volver a separarse; cumplirán su promesa y es que próximamente viajarán juntos a Perú, donde Cynthia Klitbo ya sabe moverse, tiene proyectos y donde trabajará al lado de su novio, Rey Grupero -Alberto Ordaz su nombre real- quien confiesa la ha ayudado económicamente.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la villana de telenovelas confiesa que la pandemia por coronavirus, al igual que a millones de personas, le afectó severamente ya que llegó el punto en que no podía solventar sus gastos, que incluyen el pago de hipotecas y colegiaturas, entre otras cosas .

“Afortunadamente tengo quien me hace el quite, gracias a Dios… La gente piensa, ese greñudo viene a padrotear a Cynthia Klitbo y la verdad es que yo me siento muy contenta porque colegiatura, inscripción, es que no me alcanza la tarjeta” Cynthia Klitbo. Actriz de telenovelas

Cynthia Klitbo y Rey Grupero superaron crisis

Fue en octubre de 2020 cuando Cynthia Klitbo y Rey Grupero confirmaron su romance con una sexy fotografía publicada en Instagram luego que los intentaran extorsionar con el tema de su noviazgo.