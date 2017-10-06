LLegó Danik Michelle participante del reality Acapulco Shore quien será la nueva portada del mes de octubre de la revista H para hombres.

La modelo originaria de Monterrey aprovechó su belleza para conquistar a sus fans con sexis atuendos que le sacan provecho a su belleza.

La guapa modelo cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales y se ha colocado como una de las favoritas del famoso reality de MTV.

Aquí te presentamos algunas imágenes de la regia:

¡H'ros, los dejamos con nuestra espectacular portada de octubre, Danik Michell!

¡No te pierdas HOY 4 de octubre a las 8:00 Pm el #FacebookLiveDeH con @danikmichell!

