LLegó Danik Michelle participante del reality Acapulco Shore quien será la nueva portada del mes de octubre de la revista H para hombres.

La modelo originaria de Monterrey aprovechó su belleza para conquistar a sus fans con sexis atuendos que le sacan provecho a su belleza.

La guapa modelo cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales y se ha colocado como una de las favoritas del famoso reality de MTV.

Aquí te presentamos algunas imágenes de la regia:

¡H'ros, los dejamos con nuestra espectacular portada de octubre, Danik Michell! Una publicación compartida de Revista H para hombres (@h_para_hombres) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 10:06 PDT

Estoy súper contenta de poder hacer público oficialmente el lanzamiento de esta doble Portada😍😍😍🙉🙉💦🔥 Gracias infinitas al profesionalismo de todo el equipo @h_para_hombres ⚡️❤️ En ella vas a encontrar datos sobre mí que no se sabían🤤🤤🙉🙈 Espero que les guste por qué se hizo con muchísimo cariño para todos ustedes😍🙏🏻 Octubre2017💃🏻🔥 Tienen que tenerla 🙈❤️👌🏻👉🏻👉🏻👉🏻 @mbfmanagement Una publicación compartida de Danik Michell (@danikmichell) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 6:36 PDT

¡No te pierdas HOY 4 de octubre a las 8:00 Pm el #FacebookLiveDeH con @danikmichell! Una publicación compartida de Revista H para hombres (@h_para_hombres) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 11:25 PDT