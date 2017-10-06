LLegó Danik Michelle participante del reality Acapulco Shore quien será la nueva portada del mes de octubre de la revista H para hombres.
La modelo originaria de Monterrey aprovechó su belleza para conquistar a sus fans con sexis atuendos que le sacan provecho a su belleza.
La guapa modelo cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales y se ha colocado como una de las favoritas del famoso reality de MTV.
Aquí te presentamos algunas imágenes de la regia:
Estoy súper contenta de poder hacer público oficialmente el lanzamiento de esta doble Portada😍😍😍🙉🙉💦🔥 Gracias infinitas al profesionalismo de todo el equipo @h_para_hombres ⚡️❤️ En ella vas a encontrar datos sobre mí que no se sabían🤤🤤🙉🙈 Espero que les guste por qué se hizo con muchísimo cariño para todos ustedes😍🙏🏻 Octubre2017💃🏻🔥 Tienen que tenerla 🙈❤️👌🏻👉🏻👉🏻👉🏻 @mbfmanagement