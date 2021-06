Novia de Sergio Goyri revela por qué subió el video

Recordemos que hace unos días se generó gran controversia al destaparse un vide en el que Sergio Goyri hace algunas declaraciones aparentemente ofendiendo a Yalitza Aparicio y llamándola ‘india’.

Aunque el actor, al ver el revuelo que causó su opinión, pidió disculpas publocas a la actriz de 25 años de edad.

Pero finalmente Lupita Arreola, pareja del actor decidió defenderlo de las críticas y dio la cara, pues muchos aseguran que la mujer traicionó al histrión al publicar el video.

"Yo no estaba en la plática que él tenia, yo simplemente me comunicó con mis redes en Facebook y en Instagram, hice un video en vivo no me percate de lo que estaba tocando el tema...", dijo la novia del actor.

Recordemos que algunos famosos se le han ido con todo al actor de telenovelas, mientras que otros apoyan por completo su postura, manifestando que era una plática privada entre amigos.

Con información de El Debate.