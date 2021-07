Juan Soler pide respeto a la prensa tras su separación de Maki

A horas de haber enviado un comunicado a medios en el que anuncia su separación temporal de Maki, Juan Soler asistió a un evento de autos en la Ciudad de México, donde la prensa lo abordó para cuestionarlo sobre lamentable noticia.

“Sigo siendo estable y esa fue la noticia”, dijo visiblemente incómodo a los micrófonos.

“Siempre he sido una persona reservada con mi vida y siempre voy a ser reservado…”, agregó a la par que pidió respeto por la difícil situación que atraviesa. “Siempre he sido una persona muy respetuosa con la prensa y les pido lo mismo… El comunicado está y eso es lo que se va a decir, no va haber más… No pierdan su tiempo tratando de sacarme información”.

Cabe recordar que la pareja decidió separarse temporalmente tras 15 años de matrimonio, aún hay esperanza de seguir viéndolos juntos.

Con información del programa Pájaros en el Alambre