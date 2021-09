Hieren en el cuello a Julio Camejo tras resistirse a asalto

La delincuencia está a la orden del día y ahora hizo una de sus víctimas a Julio Camejo quien sufrió la terrible experiencia de un asalto en la Ciudad de México.

En un mensaje publicado en Instagram, donde mostró su herida en el cuello, contó que fue asaltado por dos sujetos que lo amenazaron para robarle sus pertenencias, como se resistió se fueron a los golpes, pelea que terminó con una herida en el cuello.

“Esto es lo que pasa cuando te asaltan y no le das a las putas ratas lo que tanto te ha costado ganar”, escribió.

“Un cuchillo o un objeto pulso cortante y me dijeron ‘dame todo lo que tengas’, yo le dije, está bien, no hay bronca, tranquilos. Lo mismo que nos aconsejan a todos cuando un asalto, que las cosas materiales van y vienen y pues ese consejo lo estaba siguiendo, pero se puso un poco nervioso y empezó como ‘Hey, Julito no hagas eso’, y entonces el otro agarró y me empujó y ahí ya perdí la paciencia y le pegue de trompadas al vato”, narró el actor sobre el incidente.

Asimismo, aclara que en aquel momento se encontraba solo pues afortunadamente su hija se encontraba en la escuela.

