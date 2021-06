Representante de Ozuna dice que el video sexual del cantante fue alterado

Ozuna ha acaparado titulares en los últimos días debido a la divulgación en redes sociales de un video con contenido sexual en el que el aparece y fue granado cuando el tenia 16 años, admitiendo que “fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia”.

Ahora, Vicente Saavedra, mánager del cantante, asegura que el video sexual en el que aparece Ozuna, fue editado y “alterado” para convertirlo en un segundo clip en el que aparentemente aparecen otros dos hombres, presuntamente para formar una película porno gay.

“Si algo me consta es que se nota que es un video-montaje. Es un video alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el video. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un video, hicieron un corte y hubo una transición”, dijo su representante.

Con información de Despierta America.