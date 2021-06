“Esta un poquito pasada de moda”: Remmy Valenzuela se defiende de Pati Chapoy

El fin de semana pasado se estrenó La Academia, programa en el que el cantante norteño Remmy Valenzuela es Juez. Tras su participación las criticas no se hicieron esperar; siendo la de Pati Chapoy la más sonada.

Resulta que la conductora de Ventanendo dijo que Remmy, “El niño del sombrero”, sale sobrando, pues no le gusta verlo en el programa y aparte no sabe ni quien es.

Esto llegó a los oídos del oriundo de Sinaloa y no dudó en dar replica a lo dicho por Pati Chapoy quien aseguró que él esta de más en La Academia. El cantante se defendió y dijo que su trabajo habla por sí solo.

“Hay cosas que me avalan. Así es la vida, todo el mundo se fija en lo malo. Siempre mi carrera ha sido en contracorriente, entonces a la mejor estar en un reality no fue gustoso para mucha gente. Entonces yo lo he ido demostrando con mi trabajo”

Remmy Valenzuela. Cantante