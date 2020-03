VIDEO: Cardi B protagoniza nuevo remix sobre el coronavirus

La rapera se convirtió en tendencia luego de que el DJ iMarkkeyz utilizara sus palabras sobre el Covid-19 para realizar un divertido remix.

Debido a la alerta mundial por la propagación del coronavirus, diversas celebridades se han pronunciado en torno a está situación. A través de su Instagram, Cardi B compartió un video en donde se mostraba sumamente consternada por el virus.

Más allá del mensaje en donde le pide a sus seguidores tomar precauciones sobre el Covid-19, el discurso de la rapera fue tomado para realizar un divertido remix que se ha convertido viral en las redes sociales.

El DJ iMarkkeyz , como se hace llamar en Instagram, fue el encargado de realizar un video donde había hecho un remix con las palabras que había compartido la estadounidense.

A pesar de que los usuarios lo han considerado como una de las canciones más raras sobre el coronavirus, ha alcanzado gran popularidad e incluso algunas personas han decidido realizar coreografía sobre el remix de Cardi B.

El discurso de la rapera fue tomado con gran humor por sus seguidores, porque aunque hablaba de un tema serio la manera en que se expresó causó que usuarios crearan varios memes. El remix del coronavirus con la voz de Cardi B se volvió tan popular que incluso ingresó a las listas de popularidad de iTunes .

Cardi B tiene miedo del coronavirus

A través de Instagram, Cardi B compartió un video en el que muestra su preocupación por la propagación del coronavirus. La rapera se dirige en una primera instancia al gobierno de los Estados Unidos al señalar que como madre tiene miedo de lo que puede pasar por esta enfermedad.

“Gobierno, déjenme decirle algo a todas las madres, no sé de que se trata este coronavirus, no entiendo cómo era eso de Wuhan, China, no voy adelante, una perra tiene miedo. Estoy un poco asustada” Cardi B

Además la estadounidense critico que las personas se estén tomando el Covid-19 como burla y no tomen las medidas necesarias para proteger su salud y señaló que se trata de un problema de salud serio.