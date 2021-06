Coronavirus complica vida amorosa de Regina Orozco

La actriz y cantante Regina Orozco de 56 años de edad no tiene ningún problema en revelar que en los últimos meses ha buscado el amor a través de distintas aplicaciones para ligar; sin embargo, la llegada del coronavirus está complicando su vida amorosa.

En declaraciones para el programa Hoy, la soprano admitió usar Tinder y Happn, aplicaciones cuya finalidad es encontrar pareja; no obstante, en las últimas semanas se ha abstenido de usar este tipo de apps debido al confinamiento ligado al coronavirus Covid-19 donde lo más importante es mantener la sana distancia.

“Ahorita cómo ligas... Por Internet es mu difícil ligar, igual y suben fotos pero yo no mando mi pack. No me voy a exponer a ver a alguien en persona. Así es esto, es una etapa diferente y he vivido cosas que no hubiera vivido sin este bicho” Regina Orozco. Cantante y actriz

Tras revelar por qué no tiene novio, en otro orden de ideas, denunció haber sido víctima de un hacker que le robó sus redes sociales por lo que pide a sus fans no caer en trampas puesto que ella no tiene el control de su cuenta de Facebook e Instagram.

“Tenía alrededor de 55 mil personas muy chidas, pero me lo volaron, fue muy raro… Estaban verificadas mis cuentas, estoy esperando que me respondan los de Facebook” Regina Orozco. Cantante y Actriz