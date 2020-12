Regina Blandón deleitó a sus fans al compartir una foto en el que muestra su rostro sin una gota de maquillaje.

Regina Blandón es considerada por muchos de sus fans como una mujer bella y encantadora, es por eso que la actriz le dijo adiós a las críticas y apareció en redes sociales sin nada de maquillaje.

En su foto, Regina aparece lo más natural posible, dejando en claro que el glamour no es lo más importante en la vida. La foto de Regina Blandón alcanzó más de 37 mil likes , además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber que tiene una piel hermosa.

En la imagen la actriz aparece con su pijama, y resalta su cutis que se mira demasiado espectacular, además la sonrisa de la actriz de La Familia Peluche deja a todos emocionados ya que contagia.

"Guapa”, “Hay bella por que no eres una niña normal”, “...hay bibi no tienes llenadera", "Que bella, me encanta pues das a notar transparencia y dulzura", "Es excelente tu sonrisa y tú eres bellísima Regina, besos y bendiciones", "Tu sonrisa es lo mejor del mundo", "que bonita te vez sin maquillaje", le escribieron a Regina Blandón.

Y es que a Regina Blandón siempre le han dicho sus seguidores que no se haga ninguna cirugía plástica en su rostro , pues se le ve muy bien con su forma.

Para quienes no lo saben Regina Blandón siempre ha sido caracterizada como una mujer con un gran sentido del humor y una belleza única como se dijo anteriormente; además, la actriz tiene un cuerpazo natural de ensueño, pues sus seguidores de Instagram le han dicho que son pocas las mujeres de la farándula que logran verse naturalmente guapas.

Datos curiosos de Regina Blandón

Regina Blandón nació el 25 de julio de 1990, es hija del actor Roberto Blandón. Desde pequeña Regina se hizo popular por su personaje de "Bibi P. Luche", la niña "rara" en la serie de televisión La familia P. Ahí trabajó junto a los comediantes Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

Luego de su divorcio, Regina Blandón sorprendido a sus fans al confirmar que se dio otra oportunidad en el amor y esta vez con un hombre mayor y se trata del actor Martín Altomaro.