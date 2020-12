En el programa de YouTube de Karla Diaz, Regina Blandón explicó los motivos de su separación de Roberto Flores en 2017.

Hace tres años de que Regina Blandón y Roberto Flores se divorciaron, pero recientemente, la actriz decidió contar las razones por la que se separó del comediante; esto ocurrió en el programa de YouTube de la cantante Karla Díaz, Pinky Promise, donde la actriz reveló la causa de su separación en 2017.

La protagonista de 'Cindy la Regia' aseguró que, aunque la "comunicación es clave" en una relación de pareja, pasaron por un doloroso proceso en el que ella reconoció lo que quiere y no de la vida, algo que le agradeció a su expareja:

“Después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás, y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero” Regina Blandón

Regina también enfatizó que la decisión de un divorcio únicamente le compete a la pareja, ya que mucha gente les decía que habían durado muy poco tiempo casados , pero las personas no saben lo que hay en una relación.

“Creo que fue muy de valientes de los dos decir esto no es y no es, y por qué seguir con algo en donde no estás cómodo o no te ves mucho más adelante; o donde ya se rompió algo que ya no puedes recuperar. Creo que fue en el momento correcto y en el lugar correcto y eso fue” Regina Blandón

Pese a su divorcio, Regina Blandón aconsejó a las personas evitar que los conflictos con sus parejas se hagan más grandes y es mejor tratar los problemas desde el principio: “díganse las cosas a tiempo. Lo que les molesta de la otra persona”, agregó.

Regina Blandón y Roberto Flores comenzaron su relación en 2014 y tres años después contrajeron nupcias. Después de 10 meses de matrimonio, la pareja decidió divorciarse. En aquella ocasión Regina aseguró que la razón se debía a que estaban pasando por una situación difícil.