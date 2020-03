A Rebecca Jones le habría regresado el cáncer

A un año y medio de haber superado el cáncer, a Rebecca Jones le habría regresado, ahora en el útero.

Hace unos días Rebecca Jones recibió una pésima noticia. Su vida dio un giro de 180 grados. El médico le habría diagnosticado cáncer. La terrible enfermedad le regresó pero ahora en el útero, informa la revista TV Notas.

Una amiga cercana a la actriz se acercó a la publicación para revelar el diagnostico y asegurar que ya está tomando quimioterapias una vez al mes puesto que si la primera vez lo venció, lo hará de nuevo.

A Rebecca le habrían anunciado el regreso del cáncer tres semanas atrás luego de haber acudido al médico a realizarse unos chequeos de remisión, le descubrieron un tumor por lo que realizar varias pruebas se llegó a un terrible resultado.

No obstante, con la finalidad de no preocupar a sus familiares y tampoco a sus seguidores, así como evitar rumores, no hablará al respecto, lo mantendrá bajo llave hasta que su salud se lo permita después de todo está llena de proyectos y piensa cumplir con cada uno de ellos con la mejor actitud y de la mejor forma posible.

Por lo anterior, aún la veremos en acción en la obra de teatro “Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria” ya que su tratamiento no es tan agresivo pues le detectaron el cáncer de útero a tiempo.

Su hijo Max es el único que está informado del regreso del cáncer. Éste habría viajado de Nueva York a Ciudad de México una vez que se enteró. El asistente de la artista también tendría conocimiento.