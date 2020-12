Debido a la muerte de su padre, Rebecca de Alba compartió que este suceso le provocó un trauma de desapego

La famosa presentadora, Rebecca de Alba, reveló para el programa ‘La entrevista con Yordi Rosado’, que debido al trauma que representó la muerte de su padre, rechazó tres anillos de compromiso.

Durante la entrevista, Rebecca compartió que el hecho de que su padre falleciera a una edad tan joven le provocó una especie de trauma de desapego. “Mi papá murió a los 50 años de un paro cardíaco fulminante, me quedó esto de que como estaba solo…”, reveló la presentadora en la amena entrevista que concedió en el canal oficial de Yordi Rosado.

La conductora también comentó que ha sufrido de mal de amor en el que sus parejas han desaparecido, la han engañado e incluso ha sido víctima de algo conocido como ‘gaslighting’ (Una forma de abuso emocional en la que se intenta confundir a la víctima manejando la información, de manera que llegue a dudar de su propia percepción de las cosas, acciones o pensamientos, e incluso plantearse la propia cordura).

Debido a las malas relaciones de pareja que ha tenido, Rebecca rechazó al menos tres anillos de compromiso.

"Libertad, no el agobio, la rutina a mi me aniquila. Si no te ayudan, que no te estorben. Los tres que me propusieron, uno le llegó una bala perdida y murió; me enteré muchos años después. Otro borracho, jugador, un horror. El otro salió fatal” Rebecca de Alba

Rebecca de Alba relató que tiró a la alcantarilla uno de los anillos de compromiso



Un anillo se fue a la alcantarilla, enfrente de él. Tuve un novio no famoso, este exnovio me dio el anillo, fue como muy espontáneo; me lo encontré y me dice ‘quiero que te cases conmigo, este es el anillo de mi abuela”, explicó Rebecca de Alba de esta vergonzosa experiencia.

La conductora tiró por accidente esta joya de la familia; ya que rechazó la propuesta, cerró la caja donde estaba guardado el anillo y ambos objetos fueron a dar a la alcantarilla.

Rebecca de Alba también contó que en varias ocasiones rechazó propuestas de matrimonio. “Soy muy honesta, era de ‘tú y yo’, a largo plazo, no la vamos a hacer”, dijo la presentadora en entrevista con Yordi. Además, reveló que el matrimonio no es algo que le haya llamado la atención.