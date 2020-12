La conductora, Rebbeca de Alba detalló cómo fue la relación que mantuvo por años con el cantante, Ricky Martin.

Rebbeca de Alba, quien es conocida por su trayectoria en televisión, además de ser modelo, mantuvo una relación con el cantante Ricky Martin, y fue en el programa de YouTube 'La entrevista con Yordi Rosado' que habló del tema.

La conductora, Rebbeca de Alba dijo que conoció a Ricky Martin cuando él estaba en Menudo y ella conducía un programa con Raúl Velasco, pero el cantante era "un niño" , debido a que es seis años menor que la modelo.

"Nosotros nos enamoramos siendo amigos, fuimos amigos mucho tiempo, nos encontramos en la vida y de repente ya haces todo juntos". Rebbeca de Alba

Cuando Ricky Martin llegó a vivir a la Ciudad de México , entabló una gran amistad con Rebecca de Alba que terminó en romance.

"Se dio solito, siempre andábamos juntos, entonces todo mundo respetaba mucho esa pareja, porque era reservado, yo también en cuanto a qué éramos, entonces basta de ponerle etiquetas a las relaciones". Rebbeca de Alba

Cuando la mexicana fue cuestionada sobre cómo es Ricky Martin como pareja, respondió que no tuvo que hacer ningún esfuerzo para estar feliz con él y que hubo algo que los conectó, por lo que se dio cuenta que quería estar con el intérprete de "La Vida Loca".

"Es alguien que nunca se ha mareado por la fama, yo me enamoré de la persona, de su sencillez, de la inteligencia, él está muy en contacto con sus emociones". Rebbeca de Alba

Rebecca de Alba reveló que durante siete años tuvo varias idas y vueltas con el puertorriqueño, pero estuvo más unida a él en la gira de "La Vida Loca", porque pudo acompañarlo.

Cuando en dicha entrevista salió el tema de las preferencias sexuales de Ricky Martin, Rebbeca de Alba detalló que cuando el cantante hizo pública su orientación, no fue ninguna sorpresa para ella, debido a que ya lo sabía.

"Y que importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero te es fiel y te respeta". Rebbeca de Alba

La conductora, Rebbeca de Alba indicó que no importaba que decían los medios sobre su relación cuando Ricky Martin habló de su orientación sexual, ya que ella sabía cómo había sido en realidad su noviazgo con el cantante.

Rebecca de Alba revela por qué salió de 'Un Nuevo Día'

Al hablar de su experiencia en el programa matutino, 'Un Nuevo Día', Rebecca de Alba recordó que ella y César Costa hicieron equipo y trabajaron juntos por casi cinco años, ya que se vio en la necesidad de renunciar por faltas de respeto y transparencia.

"Si te mienten, si mal manejan tus recursos, y se hacen las cosas mal, entonces dices yo no comparto estos valores, yo no estoy aquí por eso, ni para eso, y a mí lo que me importa es simplemente ser la conductora que soy, punto se acabó y venir a trabajar". Rebbeca de Alba

A pesar de que Rebbeca de Alba estaba contenta con los técnicos del programa y el público, le pesó más su integridad que todo lo demás.

Además, Rebbeca de Alba confesó que después de tres años y medios, tuvo problemas con César Costa y se dejaron de hablar, motivo que también le generó estrés y desgaste hasta que pudo irse.

"Si tú estás en un trabajo no importa cuál y tienes faltas de respeto constante o te están engañando con tu sueldo, o te das cuenta que están haciendo cosas chuecas y no va contigo, en serio ve todas las alternativas que puedas tener". Rebbeca de Alba

Finalmente, Rebecca de Alba mencionó que, a nivel profesional, renunciar a "Un Nuevo Día" fue la mejor decisión que pudo tomar.