Así reaccionó Vadhir Derbez por la marcha en contra de su hermana Aislinn

Vadhir Derbez fue cuestionado sobre la supuesta marcha para que su hermana Aislinn Derbez ya no sea la protagonista de las películas mexicanas. La convocatoria se realizó hace unos días en Facebook y digamos que no a todos les cayó muy bien la noticia.

Al respecto su reacción fue de total desacuerdo pues señala que han tenido una buena aceptación en taquilla, pero esto genera molestia entre algunos usuarios.

"Me acaban de decir eso pero honestamente no sabía, no estaba enterado, pero no estoy de acuerdo, se me hace una mujer talentosísima. Siento que ha demostrado que es una gran actriz y me encanta todo lo que hace. Yo sí quiero que obviamente siga generando trabajo, películas y proyectos, porque es genial", expresó de lo más orgulloso.

Con información de Quién.