En las locaciones de ‘La Desalmada’, Raúl Araiza vivió un gran susto pues casi pisa un alacrán.

Raúl Araiza se ha convertido en uno de los conductores más queridos del programa Hoy. Sin embargo también se encuentra grabando ‘La Desalmada’.

El famoso se llevó un gran susto pues casi pisa un alacrán, lo que lo habría llevado al hospital. Tal y como le paso a su compañero José Ron.

Raúl Araiza pide "morada" al encontrar un alacrán en su cuarto

A través de su cuenta de Instagram, Raúl Araiza alarmó a sus seguidores al mostrar al pequeño amigo que se encontraba en su cuarto.

En su video el conductor mostró a su zapato quien se iba a convertir en su mejor amigo, pues en el baño se encontraba un alacrán.

De acuerdo con Raúl Araiza se disponía a ir al baño cuando se encontró un alacrán.

Con su sentido del humor el famoso destacó que no estaba dispuesto a compartir su habitación.

“Tú vas a ser mi mejor amigo, ¿por qué?, porque no puede ser que en mi cuarto esté esto, o sea yo no me voy a dormir con esa m... yo que quería ir al escusado pero no... una firma y ¿si le echo la firma?” Raúl Araiza

El conductor del programa Hoy incluso pidió a sus seguidores que le dieran "morada" ya que no se quería dormir en ese cuarto.

“No sé ustedes, pero yo no voy a compartir cama con este invitado, Netaaaa casi lo piso… ¿alguien que me de morada plissss? #enlocacion #ladesalmada” Raúl Araiza

Ante este encuentro su compañera Verónica Jaspeado se mostró muy preocupada pues relató que su habitación se encontraba arriba.

“No manches, no manches, no manches, y yo en el cuarto arriba del tuyo ¡wtf!” Verónica Jaspeado

Raúl Araiza quiso espantar a su compañera y le pidió que buscará su pareja en las sabanas. La actriz no se quedó callada y le respondió.