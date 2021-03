Raúl Araiza revela la razón de su ausencia en el programa Hoy

Luego de que algunos medios señalaron que Raúl Araiza faltó a Hoy por una recaída en las adicciones, el conductor revela los motivos de su ausencia.

A mediados de febrero, Raúl Araiza se ausentó unos días del programa Hoy. De inmediato surgieron varios rumores que aseguraban que el conductor había recaído en sus adicciones y que la producción se encontraba preocupada por su estado de salud.

Tras su ausencia de tres días del matutino, es el conductor quién reveló la verdadera razón por la que faltó a los foros y desmintió que se trate un problema grave que tenga preocupado a sus familiares.

¿Fueron las adicciones? Raúl Araiza revela razón por la que se ausentó de Hoy

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Raúl Araiza terminó con las especulaciones sobre su estado de salud y destacó que su ausencia del programa Hoy se debió a que tuvo una gastroenteritis.

Sobre los rumores que aseguraban que había recaído en las adicciones el conductor destacó que no le importa lo que digan ya que siempre es bueno tener publicidad.

“Tuve una gastroenteritis, pero pues me mandan ya sabes: a sobredosis y me mandan a cortarme un brazo, pero normal. No descansé mucho porque sí sufrí. Pues oye, todos tenemos derecho a enfermarnos. Pero está bueno que pongan lo que sea, siempre es bueno” Raúl Araiza

Raúl Araiza puntualizó que ya se encuentra acostumbrado de todos los rumores que hay entorno a su estado de salud, pues reconoció que es mejor que se hable a que no se diga nada.

“No importa, yo ya estoy muy acostumbrado y todo sirve, no hay publicidad mala, depende del enfoque que le des… ya son muchos años. Está bueno… más bien no dejen de hablar nunca, eso es lo importante” Raúl Araiza

Sobre su salud el presentador del programa Hoy señaló que solo debe de llevar la dieta adecuada para no volver a recaer.